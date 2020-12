"Messi no está en condiciones de jugar ante el Eibar"

El Barcelona recibe este martes la visita del Eibar en la decimosexta jornada de LaLiga Santander. Los 'culés' esperan despedir su irregular 2020 con un triunfo que incremente la autoestima del equipo de cara a la segunda vuelta de la temporada.

Ronald Koeman, durante la mañana de este lunes, analizó el encuentro en rueda de prensa: "Es un equipo muy competitivo que intenta presionar al contrario. Futbolísticamente, tenemos que estar bien. Si no, tendremos un partido muy complicado".

El neerlandés habló acerca de la entrevista que el periodista de 'La Sexta' Jordi Évole le realizó este domingo a Leo Messi: "No la he visto en directo, pero sí lo que ha salido en la prensa. Siempre he estado tranquilo, no influye que diga que esperará al final de temporada para decir si se queda o no".

"Messi tenía molestias en su tobillo, no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar ante el Eibar, por eso le hemos dado dos días más de descanso", reconoció sobre la baja del argentino para el choque de este martes.

Koeman, además, mostró gratitud por las palabras que el argentino le dedicó: "Agradezco que Messi diga que mi fichaje fue un acierto, porque es un jugador muy importante en el club y en el mundo del fútbol. Yo intento sacar el equipo adelante, es un año de transición y Leo es una pieza muy importante para el equipo".

Dembélé, listo para recibir al Eibar

Preguntado sobre la posible llegada de Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain, sentenció: "No puedo opinar sobre Pochetino y el PSG, no sé si es verdad. Faltan dos meses para enfrentarnos a ellos. Y en cuanto a Messi, no creo que su futuro dependa de un entrenador".

El entrenador del Barça dijo que la lista de los convocados para la cita ante el Eibar no la facilitaría hasta el mismo martes, aunque sí confesó que Ousmane Dembélé será uno de los futbolistas que podrían participar frente a los 'armeros'.

Acerca del cambio de sistema, con tres defensas centrales, que Koeman implementó frente al Real Valladolid, manifestó: "Lo importante es el trabajo y la energía de los jugadores. Cualquier sistema depende de la actitud".

También dio su valoración sobre lo que ha sido el 2020 para él: "Ha sido un año tranquilo como seleccionador. Luego tuve problemas de corazón y llegó el COVID-19. Ha sido un año duro para todos. Como entrenador del Barça, todo depende de los resultados y ojalá que en todos los sentidos estemos mejor el próximo año, en tema de COVID-19 y el club".

"Pedri tiene 18 años y un gran futuro"

El técnico neerlandés continuó hablando sobre el futuro de Pedri: "Lo que he visto hasta hoy de él, de su carácter, como persona, es un ejemplo de cómo un jugador debe llevar el hecho de ser tan bueno a su edad y estar en un club como el Barça".

"Es chico de una familia humilde y sabe lo que debe hacer para mejorar y sobre todo no pensar que ya está hecho. Tiene 18 años y un gran futuro por delante", agregó.

En referencia al próximo mercado de traspasos, reconoció: "Debemos prepararnos y si hay algo que nos gusta o a un jugador joven le conviene jugar minutos medio año en otro equipo, primero hablamos con el jugador, porque al final cada jugador tiene la decisión de si se quiere ir o no".

"Les damos consejos a los jugadores jóvenes o a los mayores que por cualquier razón no tienen minutos. Ojalá que una semana sea suficiente para lo que nosotros queremos", añadió.