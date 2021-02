"Messi se irá al PSG, fue su último partido de Champions en el Camp Nou"

Ya han pasado dos días desde el Barça-PSG. Pero la derrota 'culé' aún sigue siendo lo más comentado.

Rivaldo, leyenda azulgrana, habló con 'Betfair' sobre el encuentro. Cree que ese 1-4 empujará a Messi a irse, si no lo tenía ya claro.

"Esta goleada será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou", dijo convencido. "El Barça no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante", prosiguió.

Rivaldo considera que el Parque de los Príncipes es su lugar: "Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos".

Algunos acusaron a Messi de haber jugado con desgana ante el PSG, pero no lo ve igual Rivaldo. "Messi está por encima de sus 30 años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto cÓmo su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi...", prosiguió.

El brasileño quitó a Koeman del foco, no ve que la culpa sea del técnico. "Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué aunque no haya alcanzado su nivel competitivo. El Barcelona no tiene plantilla, no la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores", dijo.

Y puso sobre aviso a Madrid y Atlético. "Lo del Barcelona debe servirles. El Madrid también lo va a pasar mal ante el Atalanta. Incluso el Atlético, un equipo duro y rocoso, creo que tiene la eliminatoria al 50% con el Chelsea", aventuró.

En cuanto al PSG, dijo que Mbappé es un "firme candidato a ganar el Balón de Oro". Ve al equipo como un "firme candidato a ganar la Champions".

Por último, pidió protección para Neymar ante el gran número de entradas que sufre cada partido. "Debería protegerle. Tiene fama de llorón y eso parece que ha contagiado hasta a los árbitros por cómo le pitan. Los defensas no pueden pararle y actúan con violencia, los colegiados deberían frenar eso", concluyó.