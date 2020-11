"Messi se parece a Federer por su estilo de juego"

Toni Nadal es uno de los grandes nombres de la candidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona liderada por Víctor Font. Y es que el tío de Rafa Nadal es toda una bomba mediática.

El que fuera también entrenador del tenista balear ha hablado recientemente con diversos medios y pasado revista a la complicada actualidad del conjunto azulgrana.

Recientemente, Toni habló con 'DAZN' de la situación del club e hizo énfasis en un Leo Messi cuya permanencia en la entidad de la Ciudad Condal está más en el aire que nunca.

Nadal, que ya había expresado que el deseo de marcharse de Leo era un mal síntoma, no escatimó en elogios hacia un astro argentino al que comparó con su propio sobrino y Roger Federer, los dos tenistas más importantes de la historia.

"Rafael también es de los mejores de la historia, es verdad que han seguido caminos diferentes a la hora de llegar a ese nivel, pero Messi sería lo más parecido a lo que hace Federer, por el tipo de juego, pero vemos a Rafa, que corre y hace golpes difíciles de igualar, así que tienen un camino parecido Leo y él", comenzó Toni antes de profundizar en los parecidos que también tiene el argentino con su sobrino.

"Se pueden comparar porque tanto uno como otro están entre los mejores de la historia, aunque creo que Leo Messi es el mejor de la historia. Es superior. No he visto jugar a Pelé lo suficiente, tengo un vago recuerdo del Mundial del 70, cuando yo tenía 10 años y no tengo elementos de juicio buenos, Di Stéfano también era un gran jugador, pero Messi lleva 15 años siendo el mejor del mundo y haciendo cosas increíbles", sentenció.