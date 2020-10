Messi le quita a Cristiano la etiqueta de mejor tirador de penaltis

No pudieron verse las caras dos años después por culpa del coronavirus, pero la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo es un continuo espacio-tiempo. Su perpetua carrera por el gol deja un capítulo en cada escenario que ni la crisis sanitaria ha podido frenar. En la casa del luso, el capitán del Barça ganó y marcó. Un tanto que le permitió recortarle distancia en este particular duelo pospandemia. Y dibujar una nueva tendencia.

Y es que en el imaginario de los seguidores colectivos queda que el portugués es mejor lanzador de penaltis. Los datos lo atestiguan, puesto que a día de hoy su porcentaje de acierto es del 84,3% tras 129 anotados de 153 intentos. El argentino, por su parte, firma una tarjeta del 81,7% después de convertir 94 de 115. Estos porcentajes, no obstante, han cambiado desde la pandemia: Cristiano tenía 0,4 puntos más antes del parón (84,7%), Messi ha subido un punto (anes estaba en 80,7%).

Es más, Messi no marra un penalti en partido oficial desde el 16 de febrero de 2019, cuando Masip le leyó las intenciones en un Barcelona-Valladolid de Liga (previamente, el argentino ya le había anotado uno). Desde entonces, acumula 12 penaltis consecutivos sin fallo (13 contando un amistoso ante Uruguay). Por el camino sí se quedó uno que le detuvo Alisson en un Brasil-Argentina amistoso, aunque Leo marcó en el rechace. Además, en 2020 ha transformado los siete de que ha dispuesto.

En ese lapso, Cristiano ha desperdiciado tres penas máximas: ante el Chievo (21 de enero de 2019), contra la Sampdoria, en la Serie A, y frente al Milan, en semifinales de la Coppa Italia, estas dos últimas con solo un mes y medio de diferencia. Ha marcado uno más que Messi en 2020 (ocho), pero de manera consecutiva solo lleva dos (Lyon y Roma).

Desde que se dibujó el actual escenario, Cristiano está siendo más demoledor que Messi: 17-11 es lo que marca actualmente su pulso de goles. Una lucha en la que el barcelonista ha ido sobreviviendo especialmente gracias a ese buen tino desde los once metros. El 55% de sus goles desde marzo (un total de seis) ha llegado tras respectivos penaltis. Y en particular, en la temporada 20-21 Messi no ha sabido marcar de otro modo. Obviando los dos en el amistoso veraniego ante el Girona, el último tanto en jugada del rosarino fue aquel genial contra el Nápoles en la Champions.

Computando todos los encuentros, de clubes y selecciones, el argentino se ha mostrado infalible con las penas máximas, 6/6. El luso, sin embargo, no ha manejado la misma precisión, puesto que erró dos de los nueve que tiró.

Los siete que sí materializó han supuesto un 41% de todos los que ha conseguido en el fútbol pospandemia, 15 con la Juventus y los otros dos defendiendo los colores de su país. Curiosamente, en el último partido en que marcó, contra la Roma, lo hizo tanto en jugada como desde los once metros.

Así que los promedios globales dejan en mejor lugar a Cristiano Ronaldo, cuya media por cada 90 minutos asciende a 0,92 tras 1.668 minutos de juego. El de Messi, en cambio, se queda en 0,5 tras sus once goles en los 1.980 minutos acumulados entre Barça y Argentina.

A pesar de la racha de infalibilidad que está mostrando el capitán del Barça en las últimas semanas, aún queda lejos de Cristiano en su particular pugna en las penas máximas, concretamente a 35 goles de distancia.