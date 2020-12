Messi vs Neymar: un rendimiento gemelo desde que se separaron

Aunque habrá que esperar a febrero, y quién sabe cómo andarán ambos por entonces, la eliminatoria más atractiva que dejó el sorteo de octavos de final es la que protagonizarán Barcelona y PSG. Si ya tenía alicientes el choque, la posibilidad alimentada de que Messi y Neymar coincidan el año que viene en el Parque de los Príncipes le da un extra. Pero eso entra en el terreno de la cábala; la certeza es que ambos se medirán en partido de clubes desde que el brasileño se marchó en julio de 2017. ¿Quién ha rendido mejor? ¿Cómo han sobrevivido el uno sin el otro tras hacer tan buenas migas en el campo? La respuesta está en ProFootballDB.

Y a pesar de que tanto a nivel colectivo como de distinciones personales el argentino ha amasado más que el brasileño, su rendimiento sobre el teerreno de juego habla de promedios muy parejos. De hecho, casi son gemelos. Ahí queda el asterisco de que en el mismo tiempo Messi ha jugado 65 partidos más (163-98). Porque Neymar ha pasado mucho tiempo lesionado y porque el Barça ha tenido más competición que el PSG. Pero los promedios primarios dejan este casi empate técnico: 0,83 goles y 0,39 asistencias por partido el capitán azulgrana, 0,81 y 0,41, respectivamente, el brasileño.

En concreto, son 135 dianas y 64 asistencias de Messi en 163 partidos, en 13.607 minutos. Hablamos de que por partido ha generado 1,22 goles de manera directa o indirecta. Y aunque mucho se habla de sus problemas para hacer gol este curso, lo cierto es que la continuidad ha regido su rendimiento desde que se quedó sin una de las tres patas de la 'msn'.

Neymar, por su parte, ha dado el callo en este tiempo, aunque bien es cierto que con el matiz de que en una liga menor, pese a estar entre las cinco top. Aunque el trasfondo de su marcha al PSG es archiconocido, siempre argumentó que quería salir del Barcelona para tener opciones de ganar el Balón de Oro. La verdad es que en ninguna de estas campañas ha presentado una candidatura real a ello, si bien sus números le han dejado en gran lugar: 1,29 goles generados por encuentro gracias a sus 79 tantos y 40 asistencias en un total de 8.330 minutos (98 encuentros).

Repasando los principales conceptos ofensivos por cada 90 minutos de juego (ordenados en el radar respecto a los máximos valores registrados en cada evento), las similitudes aumentan. Hablamos de un rendimiento casi clónico en los promedios de goles (0,89 de Messi, 0,85 Neymar), asistencias ( 0,42 vs 0,43), tiros a puerta (2,67 frente a 2,01), recuperaciones en campo contrario (2,02-2,04) y el porcentaje de regates con éxito (51,9-50,77).

El brasileño domina en faltas sufridas (2,33 vs 4,53), regates intentados (11,69-14,7), duelos ofensivos saldados con éxito (9,43 vs 11,59) y en uno en el que ganar significa perder: las pérdidas (12,69-18,14). Con Leo mejor en los pases al área (8,03 a 7,21), nos topamos que Ney gana en seis de los apartados, por los cinco en los que vence su amigo y ex compañero. Por ponerles un retrato robot: Messi es más estilete, Neymar más equilibrista.

Dentro de esa paridad, sí encontramos tendencias diferentes que quedan bien recogidas en el radar de rendimiento de cada uno en estas tres temporadas más lo que se lleva jugado de esta. A la baja en el caso de Messi, con una tónica más regular en el de Neymar.

El argentino vivió su pico en la campaña 19-20 y es en esta en la que está aportando menos estadísticamente. Por su parte, el brasileño tocó techo en su primer año fuera del Camp Nou, y luego fue capaz de mantener un tono uniforme en los aspectos más decisivos del juego ofensivo.

Con respecto a la manera de desenvolverse sobre el campo, un rápido vistazo a sus mapas de acción nos define la posición preferida de ambos en la segunda línea de ataque, aunque cada uno desde un perfil: el 25% de las jugadas del futbolista del PSG tienen lugar en el flanco izquiero, mientras que el posicionamiento del barcelonista es simétrico en la derecha. Prácticamente el 40% de sus movimientos tiene lugar en el balcón del área.