Mesut Özil se negó a bajarse el sueldo por la crisis del COVID-19: sus razones

Tras varias semanas anunciándolo y dejándolo caer de manera velada, el Arsenal confirmó la reducción salarial a la que tendrá que someterse su plantilla por la crisis del coronavirus.

Se trata de unas medida dura, que no contempla solo unos meses de bajada de sueldo, sino que la reducción durará prácticamente un año y estará supeditada a un buen rendimiento de los 'gunners'.

Aunque costó, prácticamente toda la plantilla aceptó la bajada. Pero hay tres jugadores que no y 'Mirror' confirmó en exclusiva que Mesut Özil es uno de ellos.

De acuerdo al medio, el alemán habría respetado la decisión de la plantilla, pero habría pedido igualmente que se respete la suya.

Pese a tener una lujosa ficha de 400.000 euros semanales (aproximadamente 21,5 millones de euros al año), el alemán prefirió permanecer al margen de esta bajada.

"El aplazamiento del pago de la ficha es una opción, pero no un recorte cuando los equipos todavía pueden ganar el mismo dinero que el año pasado si se reanuda el fútbol. El impacto en los clubes se verá en tres o seis meses, no ahora", explicó Erkut Sogut, agente del ex del Real Madrid.

La medida tomada por el Arsenal implica una reducción salarial hasta abril de 2021, aunque con una cláusula de escape para los jugadores. Si el cuadro 'gunner' va a la Champions, los futbolistas cobrarán el salario al completo y se les devolverá el dinero... y un extra de 100.000 euros por jugador.