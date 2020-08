"Miro todos los partidos de Messi, pero prefiero que me llamen por mi nombre"

El futuro de Luka Romero está lleno de sueños e ilusiones. Si el físico se lo permite, hará una carrera destacada. Y si tiene suerte, espera cumplir un gran anhelo: jugar de la mano de Leo Messi.

En una entrevista con el diario 'Olé', el joven jugador del Mallorca insistió en esa idea: "Sería un sueño jugar con Messi".

Y todo porque ahí está la etiqueta de la continua comparativa con la estrella del Barcelona, algo que no asusta al histórico futbolista de 15 años, aunque apuesta por forjarse su propia leyenda.

"Messi solo hay uno. Me molesta porque yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero. Bah, no es que me moleste, pero prefiero que me llamen por mi nombre. Soy hincha de Messi, me miro todos sus partidos", contó.

Luka Romero, cuya edad sorprendió al mismo Sergio Ramos, asegura que el fútbol profesional no le provocará vértigo: "No me da miedo. Al fútbol se juega igual en todas partes. Para mí es como jugar en el parque con mis amigos. Tengo que disfrutar y tratar de hacerlo bien".