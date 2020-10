Misterio resuelto: el gol de Andrés se anuló por fuera de juego

La jugada que pudo ser el empate para el Rayo ante el Tenerife encendió a la afición visitante. Muchos se preguntaron qué había pitado el colegiado, pues Andrés no estaba en posición antirreglamentaria cuando recibió el pase que usó para batir a Ortolà.

El motivo, guste o no guste y sea acertado o no, es el siguiente: Javier Iglesias Villanueva recibió, a través del pinganillo, el consejo de que no permitiera que el tanto subiera al marcador por un fuera de juego anterior. En concreto, el de esta imagen:

En efecto, puede -y solo puede, pues esta decisión corresponde a los árbitros- que Andrés sí que esté adelantado respecto a Sipcic en el momento en el que su compañero cabecea la pelota. Nada más prolongarla, Andrés peleó por la misma y, si bien no la tocó claramente, participó en la jugada, conque, en caso de que, en la imagen anterior, se entienda que estaba en fuera de juego, hay que anular la jugada.

Sea como sea, el Tenerife acabó sumando tres puntos vitales tras un encuentro algo soso. El Rayo no estuvo tan acertado en ataque como en su duelo contra el Málaga, en el que Álvaro García e Isi destrozadon la defensa que propuso Sergio Pellicer.