Modric, a colgar las botas en el Bernabéu

El Balón de Oro en 2018, Luka Modric, sigue exhibiendo sus dotes futbolísticas a pesar de tener ya 35 años. Así lo demostró en el último partido del Real Madrid contra el Barcelona, en el que el croata cerró el encuentro con un gol magistral que le dio la victoria al equipo blanco.

Su actuación en el 'Clásico' no pasó desapercibida en el club y parece ser que si el Madrid consigue dosificar y cuidar a su centrocampista, será una pieza fundamental para Zidane de cara a esta temporada... y las venideras.

El croata estaría dispuesto a bajarse el sueldo con la idea de colgar las botas en el Bernabéu. Le queda un año de contrato y a partir de enero de 2021 el jugador puede negociar con cualquier equipo, pero él quiere continuar en el conjunto 'merengue', como informó 'Marca'.

"Estoy centrado en mi club y en las cosas que podemos conseguir esta temporada. Ese es mi único objetivo. Llevo aquí ocho temporadas, ocho magníficas y he forjado una relación buenísima con todas las personas que hay en el club. Pase lo que pase, no habrá ningún problema", declaró el futbolista en una entrevista para la revista 'Four Four Two'.

Por lo tanto, las renovaciones de Sergio Ramos y de Luka Modric son objetivos principales en la secretaría técnica del club. Ambos jugadores han sido figuras imprescindibles de la plantilla en los últimos éxitos del equipo y el club blanco quiere retenerlos varias campañas más.