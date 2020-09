Morales y Roger se echaron flores: "Nos entendemos con solo mirarnos"

Morales y Roger, Roger y Morales. Es la pareja estrella de pistoleros en el ataque del Levante y ellos son conscientes de ello. En sus declaraciones posteriores a la victoria contra Osasuna, analizaron su química sobre el terreno de juego y se elogiaron mutuamente.

"Son muchos años con Roger desde que llegamos al filial en 2011, nos entendemos solo con mirarnos", dijo Morales. "La verdad que ha empezado muy bien, muy enchufado. Ojalá Morales siga así mucho tiempo y nos ayude a conseguir muchos puntos", comentó Roger.

"Venía de un mes parado y tenía muchas ganas de volver al equipo. No me lo he pensado cuando se ha dado la posibilidad de tirar el penalti, enhorabuena a Sergio que ha hecho un paradón, pero he seguido buscando el gol y, al final, ha llegado", analizó además él.

Y añadió: "Después de la derrota en Mestalla, nos tocó el parón, que es lo peor que puede pasar a un futbolista. Se nos fueron los tres puntos pese a hacer un buen partido y hoy hemos podido sumar. Me he sentido muy bien. Tenía ganas de volver y qué mejor que con gol y con tres puntos".