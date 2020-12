Moreno aseguró que Raúl de Tomás está comprometido con el Espanyol

Es el mayor activo del Espanyol en esta complicada temporada en Segunda, pero Vicente Moreno, su entrenador, ha asegurado que Raúl de Tomás está comprometido con el club blanquiazul.

Analizó el técnico espanyolista el encuentro ante el Almería, con victoria y liderato para los suyos. "Se han visto dos equipos que han querido ir a ganar de manera decidida el partido. Los dos hemos tenido opciones y hemos superado al rival en momentos determinados", dijo.

"La línea entre ganar, perder o empatar es muy fina y hemos tenido más definición que ellos y hemos encontrado nosotros la victoria. Ha sido un toma y daca y quiero felicitar a los jugadores porque han interpretado bien el encuentro. Se han visto de manera clara la intención, ganas e ilusión por ganar", añadió.

Sobre el gol de Raúl, Vicente Moreno no pudo sino elogiar a su delantero. "No recuerdo otro gol como el de hoy, es difícil. Hay muchos motivos para estar contentos y, evidentemente, me alegro por Raúl", afirmó.

"Es un jugador que tiene una implicación enorme, está al cien por cien en este club y se ve en el rendimiento que da. Tiene capacidad para ir a más y seguir mejorando", apuntó también.

"El gol ha sido un golazo. No había tenido casi ni tiempo de acomodarnos en la banda y sólo jugadores como él son capaces de hacer eso. Hay que tener mucha calidad técnica", sentenció.

E hizo una llamada a la calma, de cara a su posible marcha en enero. "No me preocupa, tiene las ideas muy claras. Quiere ayudar a devolver al club a dónde tiene que estar"; espetó.

"Hemos de intentar descansar un poco esta semana, que después de la victoria se afronta más tranquilos. Cuando volvamos esto no tendrá freno hasta el final", dijo también, al respecto.

El Espanyol será líder hasta fin de año, pero su entrenador quiere tener los pies en la tierra. "Para nosotros, el valor de esta victoria es el mismo que otras, son tres puntos. Pero es verdad que el rival está en una situación igual que la nuestra y ganar y mantenerlo a cierta distancia también es importante", explicó.

"Sabemos que el aficionado quería ganar este partido y vernos primeros después del año difícil que se ha vivido. Había gente que merecía acabar el año de esta forma", señaó, a continuación.

Acabó agradeciendo a los aficionados por el apoyo brindado, a pesar de la prohibición de acceder a los estadios. "Tuvieron el detalle de acompañarnos hasta el estadio y mostrarnos su ilusión y ganas de estar con nosotros en este proyecto y objetivo. Nos han dado fuerzas. Decirles que esperamos que esto pronto se pueda solucionar y tenerles en el estadio", dijo Vicente Moreno, para finalizar.