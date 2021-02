Hubo un momento en que Ndombele se vio fuera del Tottenham, pero, actualmente, está expectante para con un futuro prometedor bajo las directrices de Mourinho. El centrocampista, poco después de un golazo que estará entre los mejores del curso, analizó su situación en 'Téléfoot'.

"Hay un momento en que no quería, no me sentía en mi sitio. Me di por vencido, pero he dejado atrás esa etapa. En ese momento, le dije al club que me dejara irme, pero no querían. Me gustó ver que hasta sin jugar ellos creían en mí", explicó el futbolista.

Más centrado en cómo vivió aquellos momentos respecto a su entrenador, aseveró: "Al principio, fue bien. Después de las lesiones, fuimos a la guerra. Bueno, no a la guerra porque él es el entrenador y eso lo respeto. Yo tengo un carácter fuerte y él puede tener uno incluso más fuerte que el mío".

La realidad es distinta en esta temporada: "Ahora, pienso que Mourinho puede convertirme en un jugador de primer nivel en la Premier. Hay diferencia entre este Tanguy y el del año pasado". Pero, como buen parisino, ¿podría fichar algún día por el PSG? "Soy un chaval de la región de París. Vestir la camiseta del PSG, ¿por qué no?".

"De momento, estoy en el Tottenham y me va bien. Hablé con Kylian sobre un posible fichaje por el PSG. Dos o tres años seguidos lo discutimos pero, no sucedió y ahora en el Tottenham me va bien. Pero, ¿por qué no más tarde?", remachó Ndombele en una frase más que jugosa para el mercado de fichajes.