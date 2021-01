Muniain, orgulloso de la Supercopa: "Es la culminación del trabajo en Lezama"

El Athletic Club festejó este miércoles el 50 aniversario de la puesta en marcha de las instalaciones de Lezama reuniendo a buena parte de sus leyendas, entre ellas varios de los futbolistas salidos de su cantera que han participado en campeonatos del mundo.

Iker Muniain ha sido uno de los protagonistas de la jornada y ha ofrecido unas declaraciones sobre los buenos momentos vividos en las instalaciones del Athletic: "Nada más entrar me di cuanta de que era el lugar donde quería estar, jugar para el Athletic y lo que más me llamó la tención es la exigencia en la mejora futbolística y convencer al niño de la responsabilidad que es llevar este escudo, no solo aquí, sino como persona normal en la calle".

Sobre el título de la Supercopa, declaró: "Levantar la Supercopa es la culminación de todo, echas la vista atrás y ves el trabajo, el esfuerzoo, que mucha gente que ha intentado conseguir este objetivo, la gente que se ha quedado por el camino. Poder levantar un título es lo más grande y me siento en la persona más afortunada del mundo y compensa todo lo trabajado. Entra la ambición de poder superarse, de poder conseguir más, que hacer feliz a todos los que sienten el Athletic".

"Estas instalaciones son mi casa, mi hogar. He sido un niño, un adolescente y me he convertido en un adulto, he crecido mucho como futbolista a lo que uno aspira deportivamente. Lo más importante es la cantidad de valores que me han inculcado toda esta gente que trabaja para el club", sentenció el capitán del Athletic.