"Neymar y Lautaro serían bienvenidos"

Luis Suárez sigue recuperándose de su lesión en la rodilla desde su casa y esperando a que pueda volver a pisar un terreno de juego. El delantero ha asegurado que podrá volver a entrenarse con todos sus compañeros en cuanto todo vuelva a la normalidad y pase la pandemia.

En una entrevista en 'Mundo Deportivo', el uruguayo ha tocado muchos temas importantes que marcan la actualidad del club catalán, pero antes quiso enviar un mensaje a todos los seguidores del club.

"El mensaje que le envío a los barcelonistas es que hagan caso a las autoridades primero. Después, que confíen en el grupo y que si se llega a terminar la temporada, la vamos a terminar todos juntos y pelando por el objetivo, que es la Liga y la Champions para tener una alegría después de tantos momentos malos. Sería espectacular ganar la Liga y la Champions", afirmó.

Luis Suárez explicó la razón por la que se tardó en llegar a un acuerdo para la reducción de salarios y reiteró que todos los jugadores siempre tuvieron la predisposición de ayudar a la entidad en el parón.

"En el vestuario había un malestar general porque se dijeron cosas que no son ciertas. Se dijo que los jugadores no querían bajarse el sueldo, que había algunos que no estaban de acuerdo... y eso molestaba. La predisposición de los jugadores fue máxima a la hora de ayudar al club. No sentimos presiones. El acuerdo se demoró por unos números que hay que ajustar porque no es nada fácil hacerlo con 22 o 23 jugadores. Se demoró para buscar las mejores soluciones y que sea lo más rápido posible", explicó.

Sobre el mercado de fichajes, los nombres que se siguen escuchando son los de Neymar y Lautaro Martínez. Luis Suárez apoyó la posible llegada de ambos y destacó las características del futbolista del Inter.

"A Neymar todo el mundo le conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario. Es un jugador que tiene mucho que dar y siempre será bienvenido por el cariño que se le tiene. Lautaro es un jugador que viene creciendo muchísimo y tiene movimientos espectaculares. No es que uno se sienta compatible, sino que uno se sienta contento de que el club quiera incorporar a jugadores que venga a ayudar. Los jugadores que vengan a luchar por un puesto siempre van a ser bienvenidos y siempre va a fortalecer al equipo", argumentó.

Para finalizar, a Luis Suárez le preguntaron sobre su renovación, pues su contrato acaba el 30 de junio de 2021: "Todavía no sé nada de mi renovación, pero es en lo que menos pienso porque ahora hay que pensar en salir adelante y después ya se hablará del futuro. No pienso en otra cosa que no sea en cumplir mi contrato. Ya llegará el momento de sentarnos a hablar porque la relación siempre fue buena.