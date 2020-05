"Ni verde ni rojo, soy un español decepcionado, cansado y aterrado"

Isco prendió un polvorín, como hiciera Pepe Reina días antes, al mostrar lo que muchos entendieron como sus inclinaciones políticas al dar 'me gusta' a una sudadera con un mensaje claro. Ahora, días después de la polémica, el futbolista malagueño ha intentado poner paz.

Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram. Isco ha asegurado no obedecer a ideología política alguna, y ser simplemente un ciudadano hastiado del circo político.

"Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más. Decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables", escribió Isco en su publicación.

Todo comenzó cuando Isco dio 'me gusta' a una fotografía subida por el rapero Rayden, en la que se veía una sudadera con un mensaje en contra de cierto sector de la población española, lo que le costó feroces críticas.