"No es penalti porque hay falta de Ramos, el VAR está matando al fútbol"

Uli Stielike, uno de los grandes jugadores del Real Madrid de los 80, ofreció unas declaraciones a 'Radio MARCA' en las que se refirió al controvertido penalti a favor de los blancos pitado en el 'Clásico'.

Después de varios agarrones entre Sergio Ramos y Lenglet, Martínez Munuera señaló una pena máxima a favor de los blancos que fue decisivo en el partido, ya que supuso el 1-2 para los 'merengues' frente al Barcelona.

"No me parece penalti porque considero que hay falta previa de Sergio. Estamos jodiendo el fútbol, si paramos cada jugada dos minutos con el es el gol o no. El fútbol es espontáneo y es también fallo. Estamos muy mal, estamos matando al fútbol", declaró Stielike.

Y añadió sobre el VAR: "No me gusta. Esto nació con el gol de mano de Henry a Irlanda, pero era en un Mundial, una cosa especial y única. Ese evento se ha transformado a una cosa diaria y no es así. Si se deja para cosas muy especiales, vale".

Además, también se refirió al importante compromiso de los de Zidane en Champions este martes ante el Borussia Mönchengladbach: "No hay favorito en estos partidos, aunque un equipo haya ganado más el año pasado como el Real Madrid. Están a un nivel muy alto, pero un equipo puede superar a otro. El Borussia está en un gran momento, con el nuevo entrenador está habiendo un fútbol muy bonito".

Y añadió: "Le ha venido muy bien la victoria en el Camp Nou, pero el Borussia no tiene nada que perder. Va como un equipo inferior, pero es un partido totalmente abierto".

"Sin público y con el VAR son dos cosas que molestan mucho en el fútbol, pero hay que aceptarlo. Pero así se quita mucha presión al equipo visitante y al arbitraje. Por eso, se ven más victorias visitantes que en circunstancias normales. Es muy difícil imaginar que el Cádiz vaya al Bernabéu y gane", sentenció el alemán.