"No me arrepiento nada de lo que dije tras el 'Clásico"

El FC Barcelona afronta este miércoles (21:00) su segundo partido de fase de grupos de la Champions League ante la Juventus. En la previa, Ronald Koeman pasó por rueda de prensa para analizar el choque y todo lo que rodea a los azulgranas, empezando por la polémica de la semana.

Hablamos del dichoso penalti a Sergio Ramos y las quejas del Barça por la aplicación del VAR y el arbitraje de Martínez Munuera. El propio técnico neerlandés protestó en rueda de prensa y esto le podría valer una sanción, pero lejos de retractarse, hizo hincapié en sus palabras.

"No me arrepiento nada de mis declaraciones tras el 'Clásico'. No está en mis manos. Después del partido ya dije que no quería hablar más sobre este tema. Lo más importante es el partido de este martes, jugar bien y sacar un buen resultado", aseveró Koeman.

Aún con el duelo ante el Madrid coleando, el neerlandés dijo estar tranquilo: "Cuando estuve hablando con el Barça para ser entrenador sabía que no sería un reto fácil, por los cambios que queríamos hacer y por el tema del COVID-19. Es un reto tan grande... Solo pido tranquilidad y tiempo. Sobre el partido del Madrid, durante 60 minutos estuvimos muy bien, vi al equipo con mucha ambición".

Ya metido de lleno en el duelo de este martes contra la Juventus, Koeman analizó así lo que espera: "No es un partido decisivo, creo que es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato. Juve en casa... Es importante que saquemos un buen resultado, con el fútbol que nosotros queramos, y sobre todo para buscar oportunidades. Respetamos mucho al contrario, será un partido al muy alto nivel".

Una de las claves pasará por la presencia o no de Cristiano Ronaldo. El portugués no entrenó, pero está pendiente de su último test: "Para todo el mundo será un partido bonito de ver, y siempre queremos a los mejores sobre el campo. Ronaldo es un gran jugador, no sé si estará en condiciones de jugar. No es mi problema ni mi decisión, pero ojalá que Cristiano esté por su fama y lo que le rodea. Nosotros estaremos muy bien preparados pase lo que pase".

En este sentido, alabó las bondades de la plantilla 'bianconera': "La Juve tiene a gente con mucha experiencia. Pueden afectarle sus bajas en defensa, pero es un equipo que sabe guardar un resultado, gestionar los partidos y con gente de calidad. Dybala te puede complicar arriba, Morata está metiendo goles... Tiene muy buenos peloteros. Será un partido entre dos equipos con muchísima calidad".

Y se refirió también a Andrea Pirlo, quien dirige a la Juventus desde este verano tras la salida de Maurizio Sarri: "Lo más fácil es opinar de Pirlo como jugador. Ha dado muchos éxitos a varios equipos y como entrenador no puedo decir mucho, lleva poco tiempo. Tener la oportunidad de entrenar a un equipo tan grande como la Juve es por algo. Puede ser que el inicio de la Juventus sea parecido al nuestro. Hay que tener tranquilidad y tiempo, ojalá que triunfe como entrenador".

En lo que respecta al Barça, ¿qué partido planteará?: "Siempre soy un entrenador que quiere que su equipo tenga la mentalidad de ganar, pero no puedes pensar solo en atacar. Queremos dominar el partido y con gente con profundidad hacer daño".

"Tenemos jugadores con distintas características arriba. Hay que optar por los que estén mejor preparados. Nuestro planteamiento para este martes es intentar ganar y habrá que poner delanteros", añadió Koeman cuestionado por Dembélé, Trincao y sus distintas opciones para el ataque.

Por último, a Koeman se le preguntó por las dificultades que están encontrando los gigantes europeos en este comienzo de temporada. Barça o Madrid en España, Manchester City y Liverpool en Inglaterra o el PSG en Francia están encadenando resultados irregulares.

"Hay más equipos que pueden competir con los grandes. El tema físico y el tema del coronavirus influyen en esto, porque no hay público en los campos. Eso es un problema porque todo el mundo quiere jugar en casa con la ayuda de la gente en el campo, y no tenerla es una influencia. Hay resultados muy raros en el fútbol y sobre todo es por el tema del COVID-19", sentenció el neerlandés.