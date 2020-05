El diario 'Sport' anticipó su portada del viernes 15 de mayo. En ella el protagonista absoluto es Leo Messi, quien además de hacer un repaso a su confinamiento dejó otro recado para Quique Setién que dará bastante que hablar.

"Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda. Quizá Setién no lo entendió o se lo explicaron mal. No podemos ganar la Champions jugando como antes del parón", se puede leer en la primera página del rotativo en boca del rosarino.

Todo ello viene a cuenta de unas declaraciones del entrenador del Barcelona en las que se mostraba contrario a la opinión del astro azulgrana, quien había asegurado meses atrás que el mal nivel de juego que estaban ofreciendo no daba para levantar la 'Orejona'.

"Después de todo lo que he visto a lo largo de los años, podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo en ese sentido con Leo. Ya vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético eliminó al equipo a batir, el Liverpool", había dicho el cántabro después de que Messi diagnosticara que "con ese nivel no nos alcanza".

No queda ahí la cosa. A falta de conocer íntegramente la entrevista con el argentino, mantuvo el pulso comparando su currículo con el de su entrenador. "Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años", soltó.

Por ello, el 'crack' del Barcelona cree que "este parón nos puede acabar beneficiando". Además, Leo Messi aseguró encontrarse "físicamente muy bien". Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma", añadió.

Sobre el confinamiento, relató que fue "duro, pero con los niños y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar con todos juntos".