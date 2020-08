"No sé qué pasó con Arthur, tenía muchos años por delante en el Barça"

Después de perder la Liga a manos del Madrid, el Barça tiene la oportunidad de ahogar las penas conquistando la Champions League.

Sin embargo, hay un problema. Y es que el cuadro azulgrana está inmerso en una trifulca con Arthur, que fichó por la Juve y decidió borrarse marchándose a Brasil.

Precisamente, Rivaldo, compatriota del jugador, concedió sendas entrevistas a 'AS' y 'Marca' en las que afirmó que no entendía lo que había sucedido y lamentó su salida.

"Para mí, Arthur tenía que estar con todos los jugadores porque todavía no es jugador de la Juventus. Tenía que estar con el equipo. No sé qué ha pasado exactamente con Arthur porque yo no creo que un jugador se vaya a Brasil por nada, porque no quiere jugar. Es tranquilo, buena persona", empezó diciendo el brasileño.

Asimismo, el embajador de 'Betfair' continuó en la misma línea: "Es una situación que se debería haber hablado para que no pasase, porque es malo para el jugador y para el Barça. Tenía muchos años por delante para jugar en el Barça".

En relación a si ve campeón al cuadro azulgrana, esto dijo: "Lo que digo es que por todo lo que ha pasado esta temporada, no es fácil. Pero el fútbol cambia de un día para otro. Si hace un gran partido contra el Nápoles, puede cambiar el ánimo. Pero hoy es difícil pensar que vaya a ganar el título".

Por otra parte, el de Recife habló sobre esa 'rajada' de Messi tras perder ante Osasuna en LaLiga, en la que puso el foco en la Champions. "Cuando pierdes en casa ante un equipo pequeño, hablas con la cabeza caliente. Pero seguramente Messi confía en su equipo y en los jugadores que tiene", afirmó.

"A todo el mundo le gusta el Barça y Messi es una persona que casi siempre juega bien; si no hace goles, da pases. Y cuando tu equipo no juega bien, pues Leo se enfada porque quiere ser campeón. Pero él tiene confianza en sus compañeros, seguro", añadió.

Por último, Rivaldo se pronunció sobre si ve al Madrid remontando al City. "Creo que puede remontar porque esta Liga le dio confianza. Es un equipo de Champions, que tiene mucha tradición, con buenos jugadores y no hay nada decidido. Necesita ganar el partido y el Madrid es el Madrid. Sin aficionados, puede pasar cualquier cosa. No se le puede dar la eliminatoria por perdida", concluyó.