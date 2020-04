Nacho y Álex Fernández compartieron durante un tiempo el vestuario del Madrid hasta que el mediocentro del Cádiz se marchó al Espanyol con 21 años. Ambos han estado haciendo un directo en Instagram y el defensa blanco tocó algunos aspectos importantes.

El fútbol en LaLiga parece que echará a andar de nuevo con los entrenamientos a partir del 4 de mayo y se jugará a finales de junio o principios de julio. Nacho no tiene dudas de que la temporada acabará sobre el césped.

"Hay mucha gente que está trabajando y al final el fútbol es nuestro trabajo. Se va a jugar a no ser que pase algo raro y cambie mucho la película estos días", opinó.

El central acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2022 y esta campaña, en parte por culpa del coronavirus, solo ha disputado hasta el parón nueve partidos, entre los que hizo dos goles.

"En el fútbol nunca se sabe. Tengo dos años de contrato y me gustaría acabar mi carrera aquí porque es el club de mi vida. Cada verano salen noticias de que me voy y no sé que va a pasar porque cada verano hablo con el entrenador y respeto la decisión del club. Siempre llegamos a buen puerto, pero no sé qué pasará y no sé si jugaré en el Cádiz. La gente de allí me entiende perfectamente", explicó.

El Madrid, de momento, ha aparcado el capítulo de renovaciones hasta que todo vuelva a la normalidad. Pendientes tiene las de Sergio Ramos y las de Varane, pues la relación con el francés también concluye en 2022.

Nacho acabó contando una anécdota con su hermano: "En un entrenamiento íbamos perdiendo y te pegué un palo por detrás... Yo soy el mayor y no podía dejar que me comieras. Te di una como las que te daba en casa cuando éramos pequeños".