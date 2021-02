El Real Madrid visita este miércoles al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League. Un partido en el que, salvo sorpresa, Raphaël Varane guiará a los suyos desde el eje de la zaga.

Los blancos obtuvieron un aprobado raspado en la fase de grupos, pero el central francés advirtió de cara esta eliminatoria: "Nos habían dado por muertos, pero hemos vuelto. Es algo que forma parte de este equipo y de este club. Hay muchas cosas. El entrenador, los jugadores y el club. Es una manera de ser y de pensar que asimilé rápido cuando fiché por el Madrid".

"Todo es posible todavía. Es una temporada particular y las dinámicas pueden cambiar rápidamente. Podemos encadenar varios buenos resultados y todo puede volver a funcionar. Nosotros ya conocemos eso", agregó en un encuentro telemático con algunos medios de su país.

Varane reconoció, además, que poco a poco recupera su mejor versión: "Para estar al máximo nivel, la resiliencia es importante. Cuando tenemos períodos más difíciles, la confianza va y viene. Lo que hay que hacer es mantenerse concentrado y estar preparado para volver a luchar con un objetivo: buscar ser competitivo. Después, el contexto y la temporada ponen las cosas difíciles".

También se refirió al hecho de jugar sin Sergio Ramos, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla: "Eso no cambia nada en relación con mi rendimiento en el campo. Siempre estoy ahí para guiar y orientar a mis compañeros. Lo hago siempre, con o sin él".

"Jugamos juntos desde hace diez años. No hay demasiada necesidad de comunicarnos, nos conocemos... La complementariedad y la experiencia no son un mito. Antes del partido, nos miramos y arranca. Sabemos cómo se mueve el otro por el campo. No hace falta pensar, sabemos dónde va a ir el otro", añadió.

Varane, además, desveló la exigencia con la que juega los partidos: "Para mantenerse al máximo nivel hay que batirse a uno mismo para llevar más allá los límites y mejorar siempre. Hablamos de Ramos, pero veo a jugadores en el vestuario que llevan años allí y se mantienen al máximo nivel por esas ganas de querer siempre más".