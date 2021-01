Luis Ayllón, entrenador del Navalcarnero, lamentó la eliminación del cuadro madrileño en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Granada tras caer este por 0-6 en su estadio.

"Nos hubiese gustado competir más, estar algo más vivos en el partido. Pero el Granada no nos ha dado opción, han sido muy superiores. Ni siquiera hemos tenido situaciones de poder equilibrar. Nos hubiese gustado competir mejor, más tiempo. No lo hemos conseguido pero este partido tampoco quita mérito a lo que han hecho los chicos durante la Copa", señaló.

Ayllón profundizó en el análisis del choque: "No ha sido nuestro mejor día y el Granada ha estado muy acertado, parecía que todo lo que tiraba iba dentro. Nos ha pesado no tener situaciones para igualar el partido y pesa también jugar domingo y jueves, no estamos acostumbrados a eso".

"Por eso tiene más mérito lo que se ha conseguido. Los aficionados y el club tendrían que estar orgulloso del equipo por lo que ha hecho en la Copa este año. Debe servir de precedente para saber que con ahínco, predisposición y trabajo se pueden conseguir cosas importantes", finalizó.