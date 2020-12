Cristiano Ronaldo brilló en el Camp Nou con un doblete desde el punto de penalti y fue clave para que la Juventus de Turín pasara como líder del grupo. El portugués habló tras la cita en Barcelona.

"Pienso que puede ser una inyección de confianza porque necesitábamos una victoria así. El Barcelona siempre será el Barcelona aunque esté pasando una mala situación. Creíamos que era imposible venir y hacer esto aquí", dijo el delantero en 'Movistar+'

Al portugués le preguntaron sobre el dudoso penalti en la carga con Araujo. Una jugada que ha levantado polémica porque muchos creen que el castigo fue excesivo.

"No sé si ha sido penalti porque no he visto la televisión. Son decisiones y no quiero entrar por ahí porque el trabajo del árbitro siempre es muy complicado. Cuando marcas tres goles en el Camp Nou creo que no hay dudas de que nos merecíamos pasar primeros", continuó Cristiano.

Como no podía ser de otra forma, el de la Juventus habló sobre su relación con Leo Messi dentro y fuera de los terrenos de juego: "Siempre he tenido una relación cordial con Messi. Nunca vi a Messi como un rival porque los dos intentamos hacer lo mejor para nuestros equipos. Si le preguntas a él, seguro que te va a decir lo mismo. Yo le veo como siempre y el Barcelona está pasando un momento difícil, pero todos los equipos tienen una mala racha y son un excelente equipo".

Para acabar, Cristiano dejó claro que quiere seguir al máximo nivel y que no le ve la cara a su retirada. "Quiero seguir y estar preparado para las siguiente batallas", concluyó.