OFICIAL: no habrá Balón de Oro por primera vez en la historia

Es oficial. Este 2020 no habrá Balón de Oro. La revista 'France Football', la encargada de otorgar el galardón, lo anunció este lunes debido a las circunstancias excepcionales que se han vivido en este año.

Por primera vez en la historia, la prestigiosa revista francesa no entregará el galardón que se otorga al mejor jugador del mundo en un año natural, "por falta de condiciones justas suficientes".

Tanto Leo Messi como Megan Rapinoe serán un año más los vigentes ganadores del Balón de Oro. 'France Football' ha emitido una serie de razones por la cual lo ha cancelado.

"Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir", dijo 'France Football' como una de las razones esgrimidas.

También lo ha cancelado porque el Balón de Oro "transmite otros valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola".

"Debido a la equidad que prevalece para este título honorífico no se pudo presevar, en particular a nivel estadístico, ya que todos los aspirantes no podían acomodar en el mismo barco", explicó. Ello se debe, entre otras razones, a la cancelación de la Ligue 1, mientras el resto de Ligas se pararon y continuaron posteriormente.

Aseguró 'France Football' que no querían "colocar un asterisco indeleble en la lista de premios al estilo 'trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de COVID-19".

"Siempre preferimos un pequeño esguince a nuestra historia a una cicatriz grande. Es la primera vez desde 1956 que el Balón de Oro se ha tomado un descanso. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo", añadió.

Asimismo, el hecho de que haya habido tal parón hace que "solo dos meses de los once generalmente requeridos para formarse una opinión" sea "demasiado poco tiempo para evaluar y juzgar".

También se cancela debido a que el jurado "puede haberse distraído o desviado de su misión de observación debido a otras prioridades y emergencias que se deben gestionar".

"La historia del Balón de Oro es demasiado valiosa para correr el riesgo de dañarla con un ejercicio tambaleante. En estos tiempos agitados, tomar un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción", sentenció.