OFICIAL: se suspende la fase adicional de ascenso a Segunda B por tres positivos

Es oficial. La fase adicional del 'play off' de ascenso a Segunda División B no se jugará o, al menos, no se jugará todavía. La RFEF lo anunció después de detectar tres positivos de coronavirus en el Marino. Las autoridades gubernamentales ya están informadas.

Estos positivos aparecieron en un segundo test. La Federación explicó que todos los equipos viajaron a la Ciudad del Fútbol, en Madrid, debido a que, en la primera prueba que se les hizo, todos los jugadores dieron negativo. Ya en su segunda, sí que se descubrieron estos casos.

Los encuentros que quedan en el aire son el Lealtad Villaviciosa-Alcoyano, que iba a disputarse el 1 de agosto, y el Marino-Linares Deportivo, que iba a tener lugar el 2 del mismo mes. Supone un varapalo para las cuatro entidades, que, si ganaban, ascendían a Segunda B.

Subían directamente a la categoría de plata porque son campeones de grupo que cayeron en las eliminatorias de ascenso. La RFEF ya anunció antes de las eliminatorias que aquellos primeros de grupo que no superaran sus duelos tendrían una segunda oportunidad para cubrir las dos plazas restantes.

Tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad de Madrid ya están informados de estos tres casos de coronavirus. Se espera que los afectados pasen una cuarentena de al menos dos semanas y que se realicen nuevas pruebas a sus compañeros para detectas posibles brotes.

Este es el comunicado al completo:

"La Real Federación Española de Fútbol ha decidido suspender los encuentros que se iban a disputar este fin de semana en la Ciudad del Fútbol tras detectarse casos positivos en COVID-19 en uno de los equipos participantes.

Tras la llegada de los equipos que participaban en la fase adicional de ascenso de Tercera División a la Ciudad del Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol procedió a los pertinentes controles médicos que han arrojado tres casos positivos en el CD Marino.

Todos los equipos dieron negativo en origen y por eso se realizaron los viajes hasta Madrid. En concreto, el CD Marino se realizó los tests el jueves, día 30 de julio, siendo remitidos a la RFEF el viernes, 31 de julio, con resultados todos negativos, motivo por el cual viajaron hasta la Ciudad del Fútbol.

La Federación ha informado de manera inmediata a las autoridades sanitarias, en este caso a la Comunidad de Madrid, así como a las autoridades deportivas del Gobierno de España y del Gobierno madrileño.

Tras los casos positivos, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de suspender los partidos que se iban a jugar en la Ciudad del Fútbol y que enfrentaban a CD Lealtad frente al CD Alcoyano este sábado, 1 de agosto y CD Marino frente a Linares Deportivo el domingo 2 de agosto".