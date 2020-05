Olimpia no sabe cuándo volverá Adebayor

Adebayor ha sido noticia en las últimas semamas. El delantero decidió hacer las maletas para viajar hasta Togo y pasar allí la pandemia provocada por el coronavirus.

El agente del futbolista explicó que Adebayor tenía muchas ganas de ver y estar al lado de su familia, siendo este el motivo principal de su viaje.

En unas declaraciones recogidas por 'TMW', el presidente de Olimpia, Marco Trovato, ha asegurado que no conoce el día en el que Adebayor regresará a Paraguay.

"Su vuelta está en el aire como el futuro de miles de paraguayos que no pueden regresar al país", afirmó.

Las declaraciones de Adebayor que recorrieron el mundo fueron las siguientes:"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé".