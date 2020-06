"¿Parar a Messi? Le pegas una patada directamente, es la solución"

Cáceres tuvo tiempo, memoria y conocimientos para hablar de varios protagonistas. Uno de ellos fue Ronaldinho, del que desveló una curiosa anécdota. Y, cómo no, otro de los nombres tenía que ser el de Leo Messi, estrella del Barça.

El ex jugador fue directo a la hora de analizar cómo se puede parar al astro argentino: "Cuando se te acerca Leo, ¿qué haces? No sabes, así que directamente le pegas una patada, es la solución que tienes".

"Por suerte, nunca me enfrenté a Messi, pero se me hubiese complicado por las cosas que hace, que no las puedes creer", admitió Cáceres.

El que fuese defensa de River, Celta o Zaragoza, entre otros clubes, también se refirió al eterno debate entre el '10' y Maradona, aunque sin 'mojarse': "Es muy complicado elegir entre uno u otro, las épocas son diferentes y las historias también".

Lo que sí contó fueron un par de recuerdos con el Diego como protagonista. Especialmente curioso fue el del Mundual de Estados Unidos 1994: "En el partido contra Nigeria, nosotros llegamos tarde. Los jugadores de Nigeria nos estaban esperando. Diego entró y pasó por su lado saludando a todos los jugadores por su nombre, dándoles la mano. Se los conocía a todos. No lo podían creer, se morían. De ese partido lo que me viene a la mente son las patadas que le dieron a Maradona".

Y, para acabar, rescató un lance que pudo costarle muy caro con el propio 'Pelusa': "En un entrenamiento en Ecuador, Alfio Basile nos dijo que venía Diego a entrenar con nosotros. Normalmente, él no entrenaba con nosotros, así que el técnico nos dijo que únicamente íbamos a hacer un partidillo en mitad de campo, solo para movernos un poco".

"Tiran un pelotazo cruzado y voy a cortar la pelota por el aire. En el camino, me llevé a alguien, no sabía quién era pero lo choqué, se cayó al suelo y se quejaba. Cuando caigo de pie, miro y era Diego Maradona. Me quería morir. Le pedía por favor que se levantara porque sino me iban a echar a Buenos Aires. Después de eso no me acerqué más", concluyó.