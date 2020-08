"Parejo no ha sido un buen capitán; estuvo sin hablarme durante semanas"

Después de varios días en los que su fichaje era un secreto a voces, este martes por fin llegó la confirmación oficial y Ferran Torres fue anunciado como nuevo futbolista del Manchester City comandado por Pep Guardiola.

De esta manera, el joven jugador español pone punto final a su etapa en un Valencia en el que su salida está haciendo correr ríos de tinta por las formas en las que se ha producido. Un asunto que preocupa especialmente a un Ferran que, en una entrevista concedida a 'Marca', ha revelado los motivos que le han hecho marcharse del club.

"El problema es que hay gente dentro del club y algunos periodistas empeñados en manchar mi imagen. Se ha querido desprestigiar incluso a mi familia. Esa gente, con 17 años, decía que fracasaría y eso me dolió mucho. Digo esto porque me niego a salir mal del Valencia. Yo soy valencianista", comentó un jugador que siente ahora mismo unas emociones contrapuestas.

"Estoy muy contento por llegar a un club como el City, pero también triste por marcharme del equipo de mi vida. El Valencia me ha formado, aunque he vivido allí momentos duros que, al final, me han hecho elegir este camino", expresó.

La idea de salir, presente desde el verano de 2019

Ferran explicó en el citado diario cuándo comenzó a ver clara la necesidad de una salida de Mestalla. "Empecé a pensar en marcharme el verano pasado, cuando el Valencia me ofreció a todos los equipos de España. Cierto es que luego vislumbre la opción de renovar cuando entró César, pero no cumplieron las condiciones que pedía: que Peter Lim se involucrase en mi renovación, ser uno de los capitanes y un salario entre los mejores de la plantilla, aunque dentro de los márgenes que maneja el club. Solo pedía que cumpliesen dos de tres. No cumplieron ni una", aseveró con contundencia.

Sobre ese intento de renovación, el futbolista quiso dejar claro que intentó hasta el último momento permanecer en el que es el club de su vida, pero los dirigentes hicieron oídos sordos a sus peticiones.

"César me dijo que era inviable y al final, tras utilizar los medios para meternos presión, me hicieron una sola oferta que no cumplía nada de lo pedido. Encima, al recibirla, nos presionaron de cierta manera, por decirlo de manera amable. Yo puse todo de mi parte desde hace tiempo para seguir. Incluso cuando el City nos llamó, esperamos hasta última hora para ver si el Valencia reaccionaba, pero no fue así", relató un Ferran que también tuvo unas palabras duras para un ya ex compañero.

Su relación con Parejo y un posible retorno

Y es que el jugador habló públicamente de su controvertida relación con Dani Parejo, hasta esta última campaña capitán del conjunto de la ciudad del Turia. El flamante fichaje del City no tuvo pelos en la lengua y desveló algunos comportamientos del ex del Getafe que dejan mucho que desear.

"Parejo es un gran jugador, pero nunca he tenido relación con él. Recuerdo que con 17 años, cuando me subieron al primer equipo, pasaron muchas semanas hasta que me dedicó un simple 'Buenos días'. No creo que haya sido un buen capitán conmigo. Lo peor fue cuando salió Marcelino, que nos usaron a Kang-In Lee y a mí como chivos expiatorios en el vestuario. Estuvieron semanas sin hablarnos", argumentó el joven atacante, de solo 20 años.

De igual modo, queriendo dejar atrás todo el sufrimiento, Ferran Torres expresó lo que sintió cuando se enteró de que el Manchester City quería que fuera una pieza importante en su proyecto. "Me emocionó cuando me llamó Guardiola. Me felicitó y me transmitió calma. Quiero llegar ya y trabajar para ganarme un puesto. En un club así, hay que estar siempre al máximo", explicó.

Por último, de cara a un futuro, el futbolista quiso dejar claro que, pese a haber tenido que separar sus caminos, el Valencia siempre estará en su mente y que tiene desde ya un sueño: regresar a Mestalla.

"Seguro que en un futuro volveré al Valencia. Me niego a pensar lo contrario. En unos años habré demostrado con creces que merezco volver. Quiero aprovechar también para dar las gracias a la afición. Siento si mi marcha ha hecho daño, no era mi intención, pero todo lo ocurrido me ha llevado a tomar un camino diferente al que siempre soñé", sentenció.