Paz entre Demba Ba y Coltescu tras el episodio de París

El escándalo vivido en el PSG-Istanbul Basaksehir de la última jornada de la Champions League, con un comentario censurable por parte de un miembro del cuarteto arbitral que obligó a suspender el choque, sigue dando que hablar.

Según explicó el periodista rumano Emanuel Rosu, Demba Ba pudo hablar con Coltescu, que fue el que supuestamente habría utilizado la palabra "negro" para referirse a Pierre Webó, y aclaró las cosas.

"Demba Ba nunca dijo que fuera racismo. Simplemente pensó que Coltescu no debería haber usado la palabra 'negro'. Coltescu lo entendió. Soy un gran partidario de la paz. Tanto Demba como Coltescu me llamaron después de que hablasen y ambos estaban sorprendidos por lo agradable que fue la conversación", desveló Ousmane N'Doye, amigo del jugador y ex futbolista que fue quien le facilitó el contacto para hablar con el colegiado.

"Conozco a los rumanos y nunca he tenido problemas de racismo allí. Traté de hacerme con el número de Coltescu tan pronto como pude para animarle. Sé que no es racista", insistió N'Doye en declaraciones que recopiló Emanuel Rosu.

A pesar de que todo parece haberse ido aclarando con el paso del tiempo, la UEFA sigue investigando lo ocurrido en el partido y publicará su veredicto, con o sin sanciones, pronto.