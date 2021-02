Pellicer cree que le faltó precisión al Málaga

El Málaga no pudo sumar en su visita al estadio El Molinón-Enrique Castro Quini. El Sporting tumbó al cuadro blanquiazul merced al solitario tanto de Djuka (1-0).

Tras el partido, Pellicer pasó por sala de prensa y lamentó la falta de precisión de su equipo: "Una imagen vale más que mil palabras. En las circunstancias en las que veníamos contra un gran rival, los números están ahí. Estoy orgulloso del equipo, la entrega de los jugadores, la forma de competir y cómo hemos entrado al partido y las circunstancias".

"Hubo cosas que no han sido demérito del Sporting, han sido mérito de mis jugadores. Nos ha faltado el tema de las áreas, esa precisión. En la primera parte, el rival ha tenido una y en la segunda, al principio, otra. Lo hemos intentado de mil maneras: de juego más directo, luego de otras maneras. Es el camino", añadió.

Por último, el técnico habló sobre el arbitraje. "Nos quedamos con un sabor agridulce. No quiero que quede el mensaje de que si el árbitro, o de que si el rival ha perdido tiempo, y hay que felicitarlos. A ellos no les perjudica no tener público porque están muy bien en su estadio", concluyó.