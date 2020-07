Pep defendió a David Luiz: "Tengo un gran respeto por su carrera"

David Luiz lleva algunos meses en el punto de mira por varios errores graves que incluso le han costado derrotas al Arsenal. Este fue uno de los temas por los que le preguntaron a Pep Guardiola en la rueda de prensa previa del Arsenal-City de la FA Cup y el técnico le defendió.

"Tengo un gran respeto por su carrera, tiene una gran personalidad. Me encantan todos esos analistas que critican a un defensa cuando ellos jugaron 20 años al fútbol y parece que nunca cometieron errores. Estoy seguro de que seguirá teniendo buenos partidos y seguro que vuelve a tener errores", afirmó.

También alabó al equipo rival en general: "Estamos un paso más cerca de llegar a otra final y lo vamos a intentar, la FA Cup es muy importante. Wembley es un estadio increíble para jugar al fútbol y los futbolistas lo saben. El año pasado fue una semifinal muy difícil contra el Brighton. Espero que sea un encuentro muy duro contra el Arsenal, ellos tienen algo especial en cuanto al espíritu del equipo".

Y, de paso, la buena temporada del Liverpool: "Su Liga ha sido increíble, da igual con cuántos puntos. No cambia nada que no hayan conseguido los 100 puntos. Siempre pensé que los récords están ahí para que se rompan y se romperán antes o después, pero lograr 100 puntos no es fácil".

También habló sobre las medidas sanitarias por la crisis del coronavirus en clave aficionado: "Echamos de menos a nuestros hinchas, como todos los equipos. Los aficionados tienen que estar seguros. Pero espero que puedan volver al estadio cuando la seguridad de todos esté garantizada".