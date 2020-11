Pepe Mel, muy crítico: "Tendría que haber quitado a los once"

Pepe Mel no está nada satisfecho con la actuación de los suyos en la caída ante el Sabadell. Las Palmas cometió bastantes errores, igual que los catalanes, y la moneda cayó del lado catalán. En la rueda de prensa posterior, el técnico amarillo se mostró crítico.

"No hemos estado a la altura de lo que debíamos hacer. Al Sabadell le costó mucho el inicio del partido, con muchas imprecisiones, pero no lo hemos aprovechado. Hemos sido muy tiernos, no hemos olido la sangre y no solamente eso, sino que tampoco hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido. Creo que hemos desperdiciado una enorme ocasión para poder dar un paso hacia adelante. Lo hemos dado hacia atrás", dijo.

Cuando le preguntaron por el cambio de Loiodice, respondió: "Viene a que tendría que haber quitado a los once, pero he elegido a Enzo para cambiar. Tenía que hacer algo porque estábamos dormidos en el campo. Cambiamos el sistema para dar un mensaje de agresividad. Así y todo, lo conseguimos durante un tiempo, pero con el 3-1 ya se nos hizo cuesta arriba".

Sobre el arbitraje, no quiso mojarse: "Es lo de siempre. Vosotros, que juzgáis a todo el mundo, juzgadle a él. El resultado es 3-1. Los resultados son los que son, no los cambia nadie. Me preocupa más lo que podemos solucionar nosotros, nuestros errores y nuestra ambición como equipo".