Pogba defendió a Ibra: "¿Racista? Es la última persona de quien lo pensaría"

Ibrahimovic tuvo un acalorado cruce de palabras con Lukaku en el derbi entre el Milan y el Inter y de ahí que se le acusara en las redes sociales de racismo por mencionar cierto "rito vudú". Paul Pogba, no obstante, tiene claro que su ex compañero no encaja en ninguna de las críticas que se le están lanzando.

"Zlatan... ¿racista? ¡Me quiere tanto que es la última persona de la que pensaría que es racista! Vamos, no hagáis bromas con eso", escribió el centrocampista del Manchester United en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter. No tardó en hacerse viral.

Compartieron vestuario en el conjunto 'red devil', conque el francés es una de las voces más autorizadas para comentar el temperamento de Zlatan, a quien tuvo cerca bastante tiempo. Se espera que, con el paso de los días, tanta mención en internet vaya a menos.

Ibra, de hecho, también fue compañero de Lukaku. Han coincidido en varias ocasiones en los últimos años e incluso han llegado a intercambiar palabras de cariño. Todo parece indicar que estar cara a cara en un derbi de Milán sacó a relucir sus versiones más agresivas.