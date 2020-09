Portazo de Giroud a la Juve: "Los italianos van muy rápido"

Tiene Giroud contrato hasta el 2021 y él parece que lo quiere agotar. El delantero francés ha estado en el punto de mira de varios clubes y lo sigue estando en este mercado de fichajes.

'Sky Sport' informó el pasado viernes de que la Juventus de Turín había logrado cerrar un acuerdo con el delantero por si no era posible fichar a Luis Suárez. Sin embargo, el jugador ha desmentido ese visto bueno anunciado por dos temporadas y cuatro millones y medio de euros por curso.

En unas palabras en 'Téléfoot', Giroud ha querido acabar con toda esta rumorología y se ha referido a las informaciones que llegan desde Italia.

"Los italianos van demasiado rápido a veces. Me ha sorprendido recibir muchos mensajes sobre ello, pero está lejos de suceder", aseguró.

El futbolista quiso dejar bien claro que se encuentra cómodo en Londres: "Soy jugador del Chelsea, me siento bien aquí y no me voy a dejar nada para pelear por mi puesto".