"¿Posible destitución? Yo no soy ningún problema para el club"

El Getafe goleó este sábado al Valencia en un encuentro condicionado por la expulsión de Mouctar Diakhaby tras el paso por los vestuarios.

El entrenador 'che', Javi Gracia, habló sobre la acción con el pitido final: "Sentimos mucha impotencia. Entiendo la dificultad de los árbtiros porque hay muchos contactos y situaciones difíciles en las que deben decidir, pero yo no vi diferente la expulsión a Diakhaby a la acción de Cabaco, pero entiendo la dificultad de los árbitros en este campo".

"Estoy decepcionado con el partido, muy triste por la imagen que hemos ofrecido. Desde mi posición lo que hago es pensar en el siguiente partido, nada más. Yo no soy ningún problema para el club, el club sabe que yo siempre voy a querer lo mejor para el club", agregó durante su paso por 'Movistar'.

También se refirió a las lágrimas de Gabriel Paulista, que no pudo contener la emoción al atender a los medios: "Hay una carga de responsabilidad grande en los jugadores, porque quieren hacer mejor las cosas, pero no se ve reflejado sobre el terreno de juego".

"Los partidos que estamos jugando no se corresponden con las buenas intenciones de la plantilla y su predisposición. Cuando no llega la recompensa a lo que uno suele obtener. Hay que estar preparado porque nadie del entorno, que no seamos los jugadores o nosotros, va a hacer mejorar al equipo", añadió.