"Preferimos a Eto'o, ya tiene la oferta sobre la mesa"

Desde que se supo que el Racing Murcia se enfrentaría al Levante en la Copa del Rey hay un revuelo en el club murciano y en la prensa porque puede saltar, de un momento a otro, una bomba en modo de fichaje.

En una entrevista en el diario 'AS', el dueño Morris Pagniello ha asegurado que no esperaba todo lo que se está formando alrededor de estos posibles movimientos.

"No me esperaba tanto revuelo porque yo me muevo en este ambiente y con personas de gran relevancia. Veo factible que Cassano o Eto'o jueguen en el club porque es un orgullo y también para ellos por volver a pisar un terreno de juego en un partido oficial", comenzó.

El dueño del Racing Murcia contó cómo fue el origen de estos dos intereses: "Tim Cahill es amigo mío y la idea es que él jugase, pero tiene una lesión en el pie y me dijo que podría decírselo a Eto'o, así que fuimos a por el camerunés. En cuanto a Cassano, fue a través de un familia al que conozco y ya lo quise traer durante la pasada temporada. Un fichaje lo vamos a consegir. No podría decirte quién está más cerca porque los dos tienen la oferta encima de la mesa, pero nuestra preferencia es Eto'o".

"Hay ex jugadores que estarían encantados de jugar y tenemos capacidad económica para conseguirlo porque no somos un simple club de TErcera, detrás hay un grupo importante con entidades en Italia y Estados Unidos. Tenemos el objetivo de ascender a Segunda B y dentro de cinco años me veo, como mínimo, en Segunda", continuó Morris Pagniello sobre sus planes de futuro.

Para terminar, el agente confesó que estaría encantado de fichar a Mario Balotelli: "Si llegamos a la élite, me gustaría fichar a Balotelli. Tiene mucho fútbol y si está centrtado es un jugador muy interesante. Es un futbolista de gran nivel para la máxima competición".