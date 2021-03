"Presentar el aval en el minuto 90 de partido no es lo más conveniente"

Tras la toma de posesión de Joan Laporta como presidente, Carles Tusquets ha cedido al abogado catalán todos los poderes en el FC Barcelona.

El ya ex presidente de la Gestora analizó la llegada de Laporta a la entidad y, pese a que en su momento pidió unidad, se mostró crítico con la manera de proceder del que fuera también mandatario 'culé' entre 2003 y 2010.

"Presentar el aval en el minuto 90 del partido no ha sido lo más conveniente. Quizás tendría que haber estado más preparado. Está claro que algo le ha fallado a última hora y ha tenido que buscar otros mecanismos. Afortunadamente al final se ha solucionado", comentó en 'Esport3' sobre los problemas de Joan para cumplir este trámite de 125 millones de euros.

En este sentido, Tusquets quiso hacer énfasis en que el insistió a los tres candidatos que acudieron a los comicios (Laporta, Font y Freixa) en la gran importancia de tener preparado el aval ante de presentarse,

"Sé que no es un tema nada fácil, farragoso y lento. Pero hace dos meses les comuniqué cómo tenía que ser el aval para que se prepararan. ¿Si Laporta no lo hubiera conseguido? Estábamos preparados por si esa circunstancia llegaba, pero menos mal que no ha ocurrido, sinceramente. Sobre todo por la imagen del club", argumentó antes de mostrarse preocupado por la situación económica del club.

"Es dantesca. Los ingresos han caído un 40%. Sin embargo, todo se solucionará cuando se abra el estadio. En ese momento, los 300 millones que hemos dejado de ingresar por esta partida, regresarán", sentenció.