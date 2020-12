La portada de 'France Football' destaca este lunes 21 de diciembre con Robert Lewandowski como protagonista y unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo: "Puedo invitar a Messi y a Cristiano a mi mesa".

Para su última entrega del año, la conocida revista presenta una entrevista especial al jugador más destacado de este 2020, un Lewandowski que ha brillado con luz propia al frente del Bayern de Múnich.

El máximo goleador de Europa en el presente año narra en el citado medio cómo se las ha arreglado con el paso del tiempo para ponerse a la altura de los mejores jugadores del momento pese a tener ya 32 años.

"Messi y Ronaldo llevan mucho tiempo sentados en la misma mesa, en la cima, y ​​eso es lo que los hace incomparables. No puedo imaginarme a su lado en este punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía", comentó 'Lewy' entre risas.

Además, el delantero polaco, ganador del The Best 2020, reconoce que está mejorando con los años gracias al cuidado que está poniendo tanto a su alimentación como a la preparación física: "Cuanto mayor me hago, más decisiones inteligentes tomo".

"Tengo el deseo de progresar aún más porque sé que mi tiempo es limitado. Evidentemente, el progreso no es instantáneo. Cuando repites algo todos los días, solo puedes medir su efecto tres o seis meses después, no al día siguiente. El problema es que mucha gente quiere que lo que haces en el trabajo invisible se vea de inmediato. La paciencia es una virtud importante, tanto en el fútbol como en la vida", añadió el ex jugador del Borussia Dortmund.

Autor de la friolera de 55 goles en 47 partidos oficiales el pasado curso, Lewandowski reconoció que en el pasado estuvo en conversaciones con el Manchester United por su fichaje cuando jugaba en Alemania.

"Después de mi segundo año en Dortmund, tuve una conversación con Sir Alex Ferguson. Quería que fuera a Mánchester. Ahí estaban muy interesados. Incluso puedo decir que estaba todo listo. Pero el Borussia no quería dejarme ir. No me molestó eso porque las cosas iban bien con el Borussia", desveló el polaco.

A la pregunta de a qué jugador admiraba cuando era pequeño, el jugador del Bayern explicó con todo lujo de detalles: "Los jugadores polacos importantes se habían retirado cuando comencé a ver fútbol. Los que admiraba eran Alessandro del Piero y Thierry Henry, incluso Roberto Baggio, a quien vi jugar cuando era muy joven. Pero, en vez de los grandes jugadores, lo que me hizo soñar de verdad fueron los grandes estadios y sus ambientes".