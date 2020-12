Robert Lewandowski, ganador del The Best 2020

No había mucho margen para la duda, pero ya es oficial que Robert Lewandowski es el ganador del premio The Best de 2020. Un título que siempre es doble: por el galardón en sí y por quedar por encima de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, las fieras que en los últimos años han amasado casi la totalidad de este tipo de distinciones. Pero en la mesa en la que ellos se sentaban, el polaco dejó caer sus cinco títulos con el Bayern de Múnich y un triplete que solo se había visto antes una vez: ser máximo goleador de Liga, Copa y Champions.

Nadie puede discutir la elección de Lewandowski, que al triplete del curso pasado sumó meses atrás la conquista de las dos Supercopas, la alemana y la europea. Además, entre el 20 de julio de 2019 y el 7 de octubre de 2020, el periodo anunciado por la organización del The Best para atesorar méritos, su colección personal es de bandera: 60 goles y 12 asistencias en 52 encuentros oficiales de clubes, de los cuales solo perdió seis. 1,38 tantos generados por partido. Sencillamente espectacular para un tipo que anda moviéndose en los mejores promedios de su carrera.

En el capítulo de selecciones, solo seis encuentros se engloban en dicho periodo, aunque igualmente demostrando su poder de realización, por más que la competitividad de Polonia esté por debajo de la del Bayern: cuatro goles y dos asistencias fue el bagaje de 'Lewy'.

Con pandemia, sin pandemia, en la escena local y en la internacional, el brillo de su luz no decayó un momento. Más como goleador incansable que espectacular. De hecho, su 'peor' racha sin marcar en este tiempo fue de tres partidos sin marcar (aunque en uno de ellos asistió). Anotó en 40 de sus 52 encuentros, fue un delantero de continuidad, aunque ahí quedan dos guindas maravillosas: el póker ante el Estrella Roja a domicilio en la Champions y el que le hizo al Hertha en el último partido computado para el premio. El resto habla de 25 partidos haciendo un gol, una docena de dobletes y un hat trick (frente al Schalke 04).

El internacional polaco corona así unos meses en los que no ha parado de recibir distinciones y horores: mejor jugador de la temporada 19-20 para la UEFA, así como mejor delantero; elegido en el once ideal del año para la IFFHS, mejor jugador del año para el World Football Summit o futbolista del año en Alemania, entre otros.

Un The Best de oro

El The Best es un galarón de nuevo cuño, esta fue la quinta edición, pero que ha ido cobrando bastante relevancia en el mapa de méritos del mundo del fútbol. Más si cabe este año, ya que no habrá edición del Balón de Oro por la pandemia. Hablamos, pues, del mayor jalón para un futbolista esta temporada y el derecho del delantero polaco a considerarlo un reconocimiento a la altura del de 'France Football', dadas las circunstancias.

Robert Lewandowski es el cuarto jugador diferente en llevarse el premio, que comenzó a concederse en 2016. Cristiano Ronaldo se adjudicó los dos primeros, Luka Modric lo levantó en 2018 y el año pasado fue Messi el que se impuso a Van Dijk y el portugués en la votación final.

La FIFA decició crear el The Best tras desligarse de France Football y el Balón de Oro para disponer de sus propios reconocimientos, que incluyen también las apartados, tanto en categoría masculina como femenina, de mejor portero, entrenador y once ideal. Igualmente, la gala, este año en edición virtual por la crisis sanitaria, sirvió para elegir el Premio Puskás al mejor gol del año, así como a la mejor afición.

En cuanto al sistema de votación, participan en él los capitanes y entrenadores de todas las federaciones oficiales de la FIFA, amén de los aficionados a través de la web del máximo organismo futbolístico. Cada votante tiene que conceder cinco, tres y un punto a sus elegidos, con la única condición de no poder votar a un jugador de su misma selección.