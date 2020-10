"¿Que si Griezmann pudo volver al Atleti? No"

¿Griezmann pudo volver al Atleti cuando no cuajaba en el Barcelona? No. Su responsable de comunicación, Héctor Fernández, lo confirmó en unas declaraciones a 'Radio Marca'. Hay que recordar que, en los inicios 'culés' del francés, se habló mucho de que no encajaba con Messi o de que no estaba dando el nivel que se esperaba.

"Que se hable de Griezmann como que está amortizado o que ha fracasado es una barbaridad. Siempre va a querer y respetar al Atleti. ¿Qué si pudo volver? No. Él está bien en Barcelona", explicó el periodista, que defendió el trabajo de Antoine en lo que lleva en la Ciudad Condal.

De donde le han llegado muchas críticas al galo es de internet, donde los fans no tienen piedad cuando su rendimiento es bajo. "Es una persona muy emocional, pero muy fuerte mentalmente, no tiene la menor duda de que puede revertir la situación", dijo Héctor al respecto.

"En la calle, es impresionante el cariño que le tienen a Griezmann en Madrid y Barcelona. Es un escenario distinto al de las redes sociales", concluyó. Con Koeman a los mandos del Barcelona, Griezmann tiene una nueva oportunidad por delante de que se esfumen todas estas preguntas que le hicieron a su responsable de comunicación.