"¿Quién no va a echar de menos al mejor de la historia y del mundo?"

De forma sorprendente, el Eibar logró llevarse un punto del Camp Nou por primera vez en su historia. Se adelantó gracias a un tanto de Kike García, que aprovechó un despiste de Araujo para hacer el 0-1.

Luego llegó el empate de Dembélé, pero el protagonista del Eibar se mostró muy satisfecho por lo hecho por sus compañeros, que aprovecharon la polémica baja de Messi.

"Siempre que hemos venido nos ha costado una nueva goleada, pero sabíamos que tendríamos opciones. Ellos han tenido la oportunidad de adelantarse en la primera parte, pero hemos aguantado bien y teníamos 45 minutos para darles un susto y así ha sido", explicó tras el choque en 'MovistarLaLiga'.

El delantero del Eibar profundizó sobre Leo: "Quién no va a echar de menos a Messi, que es el mejor de la historia y del mundo. A nosotros siempre nos ha marcado tres o cuatro goles. Estará para el siguiente partido y ojalá esté muchos años en la Liga".

En relación al partido 'armero', Kike García lo valoró como "bueno" gracias a la presión a la que suelen someter a los rivales. "Si por algo se caracteriza el Eibar es por la presión. He tenido la oportunidad de apretarle, me he llevado el balón y esta vez ha entrado", dijo de su tanto ante Araujo.