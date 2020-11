Quique Setién denuncia al Barça por incumplimiento de contrato

Ni en un día de celebración por la victoria ante Osasuna se descansa en el FC Barcelona. Este domingo, 'Catalunya Ràdio' asegura que Quique Setién ha demandado al club por "incumplimiento de contrato".

Según la emisora, el ex entrenador azulgrana reclama que no se le han abonado todas las cantidades pactadas en su contrato, por lo que ha decidido a través de su abogado llevar al Barça a juicio.

En otra situación se encuentran sus ayudantes. Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua sí anunciaron esta semana que habían resuelto definitivamente su contrato con el Barça. Es más, formalmente pertenecían al club hasta el 6 de noviembre.

Aquella situación la denunció el propio Setién en una carta en redes sociales, donde decía que ninguno de ellos podía fichar por otro club al estar aún inscritos como trabajadores del FC Barcelona. Sarabia y los otros dos ayudantes sí han quedado conformes, pero el cántabro ha venido reclamando desde septiembre.

Entonces, aunque Setién había rescindido su contrato y el Barça le respondió afirmativamente semanas después, denunció que no había recibido aún su liquidación. Ahora lo que denuncia es que no está conforme con abonado y quiere que se le pague lo que se pactó inicialmente con el ya ex presidente Josep Maria Bartomeu.