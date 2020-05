'RAC1': los primeros test dejan cinco positivos en LaLiga

Tras la avalancha de test realizados entre Primera y Segunda División, comienza el momento de evaluar los resultados. Y, a falta de que estén todos los informes y LaLiga facilite un recuento, según 'RAC1' se han producido cinco positivos entre todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y demás empleados implicados en la vuelta al trabajo.

Esta misma información, que precisa que habla de resultados parciales, distribuye los casos entre los tres registrados en equipos de Primera y los dos de Segunda.

Cada uno de los cinco casos sería en cinco equipos diferentes, al tiempo que no se precisa si se trata o no de futbolistas. Sí queda claro que en el Barcelona no hubo ninguno, pues este viernes se produce su retorno a los entrenamientos.

LaLiga tenía una previsión de encontrarse con entre 25 y 30 casos de coronavirus en los test masivos de estos días por lo que, a falta de escudriñar todos los resultados, dicha previsión quedaría sensiblemente mejorada.

A expensas de la confirmación oficial, los clubes tendrán que aislar a los afectados y llevar a cabo una cuarentena de 14 días, según dicta el protocolo, antes de volver a incorporarse a sus equipos, si es que la siguiente prueba de detección del COVID-19 da negativo.

No obstante, hablamos de una cifra baja y que no evitará que se dé paso, ya desde este fin de semana, al inicio de los entrenamientos individuales en la mayoría de equipos, con un tope de seis futbolistas en el mismo campo de entrenamiento.

Todo ello será vital de cara a que LaLiga se pueda retomar en las fechas que ya se manejan de manera oficiosa: el 20 de junio se retomaría el campeonato para acabarlo el 26 de julio. No obstante, la patronal la desmintió, aunque sí que será a lo largo del próximo mes.