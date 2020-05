Ramos, Borja Valero, Bojan... el mundo del fútbol tributó a Aduriz

El golfista vizcaíno Jon Rahm, numero 2 del mundo, y el capitán del Real Madrid y de la Selección Española, Sergio Ramos, se encuentran entre los deportistas que han homenajeado a Aritz Aduriz nada más anunciar el ariete internacional del Athletic Club que tiene que retirarse ya del fútbol en activo por una lesión de cadera que no puede solucionar.

En su mensaje de despedida, Ramos destaca del delantero vasco su "honradez y dignidad". "De mis más antiguos compañeros de fatigas, de mis más respetados rivales de batalla. No es justo terminar por esto, pero no se puede terminar más arriba. Honradez y dignidad. Abrazo, Aritz", comenta Ramos en una de las miles de respuestas al futbolista donostiarra en su cuenta de Instagram.

Rahm, admirador confeso del ariete, recuerda en otra publicación en su cuenta personal que se retira "uno de los grandes delanteros que ha tenido el Athletic y un gran amigo".

"¡Aduriz, ha sido un honor verte marcar goles en La Catedral y como 'athleticzale' (aficionado del Athletic), 'eskerrik asko' (gracias) por todas las alegrías que nos has dado!", dice el de Barrika junto a una foto de una camiseta de Aduriz dedicada por el goleador rojiblanco.

En otro mensaje su compañero en el Athletic Iago Herrerín da las gracias a Aduriz "por tanto y tanto, por meter caña a los porteros, pero siempre ayudando en cada momento".

"No será fácil no escuchar "no querías ser portero ¿ehh? Y como dije, siempre y siempre diré gracias por poder disfrutar de ti en los entrenos y en el campo, por hacer fácil lo que parece imposible y por alucinar con tu facilidad de cara a gol", escribe el guardameta.

Mario Suárez, ex compañero en el Mallorca, destaca que "te echaremos de menos todos los amantes del fútbol, amigo mío. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto", mientras que Borja Valero, con quien también coincidió en la isla, le envía "un abrazo enorme" y le desea, en todo de broma, "que esa prótesis ayude en ese gran swing" recordando la afición de Aduriz al golf.

Bojan Krkic, Álvaro Negredo, Fran Yeste, Kike Sola ha publicado también algunos de los más de 4.500 mensajes y 37.000 interacciones que en menos de dos horas aparecen bajo el anuncio de la retirada del jugador.

También han llegado mensajes para Aduriz desde el ámbito institucional, como el del consejero de Cultura y Política Lingüistica del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que destaca del ya exjugador que ha sido "también ejemplar a la hora de decir adiós".

"Siempre he admirado tu comportamiento como persona, tu sensibilidad al euskera y tu compromiso con nuestros proyectos deportivos", destaca.