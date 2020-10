"Voy a muerte con mis jugadores, siento su apoyo y el del presidente"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció ante los medios de comunicación para hablar del esperado partido de la séptima jornada de Liga que enfrentará a su equipo ante el Barcelona.

El técnico francés quiso comenzar hablando de un Camp Nou vacío en el que se enfrentará al eterno rival este sábado 24 de octubre en la séptima jornada de Liga: "Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Para todos es igual. Es un 'Clásico' diferente, pero un partido especial siempre".

"Es un equipo que siempre ha sido fuerte. Y con cada entrenador, con sus cosas distintas, el Barça siempre es el Barça. Un equipo competitivo que sabe jugar bien al fútbol y te puede copmplicar las cosas, como siempre. No voy a entrar en detalles de lo que están haciendo, pero es bueno para nosotros jugar un partido así ante ellos, complicado desde el pricnipio", añadió sobre el rival.

Además, confirmó la presencia de Sergio Ramos en el 'Clásico': "Es nuestro capitán, nuestro líder, pero como siempre no vamos a arriesgar. Está recuperado y estará con nosotros. Se trata de estar al 100%".

El francés fue cuestionado por las duras derrotas ante el Cádiz en Liga y el Shakhtar Donetsk en el debut de Champions: "Miramos los partidos. Los veo siempre. Empezamos mal en el sentido de que cuando nos marcan nos costó levantar la cabeza. Ellos estaban muy metidos atrás. Es el fútbol. Hay momentos altos y bajos y hay que aceptarlos. Hay que olvidar lo que pasó el otro día. Hace poco estuvimos también con dificultades. Esto es raro para todos y hay que aceptar cuando las cosas vienen regular. Es un partido especial para reivincicar nuestra fortaleza".

"Un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo"

Sobre si este será el 'Clásico' de los niños, 'Zizou' respondió: "Un 'Clásico' es un 'Clásico', son dos equipos que se enfrentan y creo que va a ser un buen partido a pesar de la situación y del campo vacío. Pero siempre un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo".

Zidane tiene claro que la mejor forma de revertir la situación tras la derrota es hacer un buen partido ante el eterno rival: "Es la mejor forma de revertir la situación. Un buen partido para reivindicarnos, para decir que queremos cambiar la situación. Hacer un buen partido es lo que queremos".

El técnico galo está tranquilo con su continuidad: "No me gusta ir de víctima ni de nada. Es un partido y cada uno tiene su historia, y es lo bonito del fútbol. Puedes pasar momentos malos y lo bueno es que puedes sacar eso y volver a cambiar la situación".

"Se dice que me juego mi futuro, es lo que se dice, no lo voy a negar. ¿Qué cambia? El año pasado igual, en la primera etapa igual... Lo que tengo que hacer es mi trabajo, el resto nada", añadió el galo.

"Es un buen partido para reivindicarnos; esto lo cambiamos todos juntos"

"Siempre he sido crítico conmigo. Es el motor para mejorar. Sabemos que esto lo cambiamos todos juntos y ellos quieren hacer un buen partido. Después de una derrota, como entrenador, la mayor parte de las críticas son para mí. Y con normalidad. pero no vivo del pasado, me interesa lo que está delante, el partido", prosiguió.

También se refirió Zidane al estado anímico del equipo: "El trabajo en 48 horas es descanso y preparar el partido. Es lo que hemos hecho. Se trata de estar fuerte, la confianza va con lo que tú vas a hacer en el campo. Si lo haces bien, vas a tener confianza".

"No hay partido sencillo. A veces, no salen las cosas como queremos. El otro día creo que fue lo que nos pasó. Luego, te meten un gol y es mucho más complicado. El Madrid siempre ha tenido momentos malos y siempre ha demostrado su calidad cuando ha tocado. El sábado es un gran momento para cambiar nuestra imagen", añadió el entrenador del Madrid.

"Siempre voy a estar a muerte con los jugadores"

Sobre si ha sentido el apoyo del presidente madridista, al igual que el vestuario le está protegiendo, declaró: "He sentido el apoyo de todos. Y al final he ganado muchas cosas con estos jugadores, me han hecho ganar muchas cosas. Siempre voy a estar a muerte con los jugadores, son ellos los que luchan, corren y pelean. Y el apoyo lo noto, sí. Pero ahora para nosotros lo importante es cambiar el chip. Vienen partidos para cambiar las cosas. El fútbol es bonito por eso. Cuando las cosas se ponen peor hay que sacar el carácter y la calidad".

"No me siento en deuda con el vestuario. Yo soy el entrenador y se dicen cosas feas del equipo. Y yo estoy aquí para decir que no pasa nada, que vamos a hacer las cosas juntos y sacar eso adelante. Siempre digo lo mismo, es verdad. Me preguntáis que qué ha cambiado. Y no ha cambiado nada. Lo que hay que hacer es juntarse. En todos los ámbitos de la vida, no sóoo en el fútbol. Y eso es lo que les pido a mis jugadores, que cambien lo negativo a positivo. La actitud de mis jugadores nunca es el problema. En los dos partidos perdidos nos faltó algo, muchas cosas, pero ellos siempre quieren", añadió el francés.

Sobre si le molestan las críticas, Zidane respondió alto y claro: "Las críticas son normales cuando lo hacemos mal. Lo lógico es decir que vamos a cambiar todo. Siempre ha sido así, la historia no cambia. A mí las críticas no me hacen cambiar. Lo que me hace cambiar es pensar que tenemos dos partidos importantes y que tenemos que cambiar cositas...".