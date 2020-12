Reacción innecesaria: la patada de Drinkwater a un chico de 16 años

En un partido en el que la noticia más positiva fue la vuelta de Petr Cech a los terrenos de juego. Daniel Drinkwater fue el protagonista de la otra cara de la moneda al realizar una acción bastante polémica.

El centrocampista inglés, que fue titular con el Chelsea Sub 23 este lunes junto al arquero checo, perdió el balón ante el jugador del Tottenham Sub 23 Alfie Devine de forma limpia y su respuesta no fue la más acertada.

Sin pensarlo y desde el suelo, el jugador de 30 años le propinó por detras una patada al futbolista de 16 años, lo que provocó una tangana. El árbitro no dudó y le sacó tarjeta roja directa.

En su búsqueda del ritmo competitivo perdido a las órdenes de Lampard, Drinkwater disputa con el Chelsea Sub 23 encuentros que le hagan recobrar la forma e intentar que el técnico 'blue' le dé una oportunidad en el primer equipo.