Rechazan a Benzema para los Juegos: "Fuimos campeones del mundo y él no jugaba"

La Selección Francesa es una puerta ya cerrada para Karim Benzema. Lo quiso recalcar y dejar bien claro Le Graët, máximo dirigente de la Federación Gala, en su entrevista para 'FranceInfo'. Ni siquiera los Juegos Olímpicos son una posibilidad para el '9' del Real Madrid.

"¿Benzema? Ha pasado un tiempo desde que fuimos campeones del mundo. Tengo la impresión de que no jugaba, no me acuerdo... A mi vejez no tenemos memoria de todo", ironizó Le Graët.

Lo cierto es que el jugador 'merengue' no va convocado con su selección desde el 8 de octubre de 2015, cuando fue apartado por una supuesta implicación en el escándalo de Valbuena.

Cuestionado sobre la posibilidad de ver a Mbappé en esos juegos, Le Graët también fue claro: "No debemos exagerar, no vamos a llevar a Mbappé, Benzema y, por qué no, traer de vuelta a la Selección de Francia A en lugar de los que se clasificaron".

Lo cierto es que el atacante del PSG figura en la lista previa de Francia para esa competición. Aunque es cierto que son 80 los integrantes... la Federación tendrá que descartar a una gran mayoría y uno de ellos será Kylian.