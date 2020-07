Récords y un "no" al Madrid: Harvey Elliott firma su primer gran contrato

Havery Elliott aterrizó en el verano pasado en el Liverpool después de jugar en el Fulham, con el que llegó a debutar. Llegó con 16 años y después de esta atípica temporada, el conjunto 'red' se ha dado cuenta de que debe blindar a su joven estrella.

La entidad inglesa no confirmó por cuántos años ha firmado Harvey Elliott, peor la 'BBC' indicó que el jugador se quedará, al menos, durante tres años más. Y será durante más tiempo porque el extremo derecho está encantado con el Liverpool, pues hasta le dijo que no al Madrid.

"Le dije que no al Real Madrid. No me gusta después de lo que le hizo Ramos a Salah", comentó, según informó 'The Athletic', a finales del mes de mayo.

Entre varios récords de prococidad, Harvey Elliott ya puede decir que ha contribuido a la histórica Premier League del Liverpool, ya que en este curso ha disputado ocho partidos, seis como titular, a las órdenes de Klopp.

"Mi primer contrato profesional es un sueño hecho realidad tanto para mí como para mi familia. Estoy emocionado de ver lo que depara el futuro y voy a dar todo al club y a los aficionados. Desde el primer día que entré está siendo un viaje indescriptible", dijo el atacante a la hora de la firma.