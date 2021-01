"¿Riqui Puig? Tal vez deberían salir también otros"

El Barcelona superó este sábado al Granada (0-4) con contundencia y, sobre todo, al buen hacer de Antoine Griezmann y Leo Messi, ya que ambos firmaron un doblete que desequilibó el encuentro.

El entrenador azulgrana, Ronald Koeman, analizó en rueda de prensa el partido: "Nos costó entrar en el encuentro, pero tuvimos tranquilidad en la posesión del balón. Es una victoria importante, sabíamos la situación en la que estábamos y sabíamos que no podíamos perder más".

"Ha sido una buena semana con los tres partidos ganados, y fuera de casa. Y con buen fútbol. Hemos demostrado que el equipo está creciendo, también en confianza. Hemos marcado cuatro goles, es algo muy positivo y debemos seguir así. Hay días como este sábado que necesitamos pocas oportunidades para marcar", agregó.

Sobre la posibilidad de ganar títulos este curso, reconoció: "No depende solo de un jugador, depende de la mentalidad del equipo. Si todo el mundo está bien y en su mejor forma, se puede luchar. Con la distancia que tenemos está complicado, pero esta semana hemos jugado bien y me da confianza".

"Para marcar hay que estar dentro del área. Es importante para Griezmann y para el equipo. Los atacantes viven de marcar goles. Muy bien Antoine, nos hadado muchísimo", añadió.

También se refirió a la situación de Riqui Puig: "Parece que tengo algo en contra de él y no es así. El otro día hablé de jóvenes que necesitan tener minutos y tal vez deberían salir, no solo de Riqui. También están Konrad, Junior, Matheus... que no tienen minutos".

"Pero no solo hablo de Riqui. Yo quiero lo mejor para todos los jugadores. Yo hablo con los jugadores. Hay que hablar sobre lo que es mejor para él", concluyó el técnico neerlandés.