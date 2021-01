Rooney empezó su carrera como entrenador con derrota

El Derby County perdió contra el Rotherham United tras encajar el gol de la derrota, obra de Jamie Lindsay, a cuatro minutos del final. Inicio muy amargo para Wayne Rooney en el que era su primer día como entrenador a tiempo completo de los 'rams'.

Solo un día después de anunciarse su retirada y la toma de posesión del cargo definitivo, el equipo del ya ex delantero no pudo darle una alegría a los suyos contra un rival directo por la permanencia.

La crisis del Derby County es importante. Esta fue su duodécima derrota del curso y cae a la 23ª plaza. Le supera el Rotherham con los mismos 19 puntos, aunque en un triple empate con el Sheffield Wednesday, que también derrotó a los de Rooney días atrás.

Tras el partido, Rooney lamentó la actuación de los suyos: "La derrota con el Sheffield Wednesday fue frustrante porque pensé que habíamos jugado bien, pero fuimos algo ingenuos. Esta vez no hemos sido nada sólidos. Tenemos que volver a jugar con confianza y los jugadores saben que creo en ellos".

"El Rotherham se ha llevo lo que merecía. Ha sido una actuación muy decepcionante por nuestra parte. Sabía que ellos jugarían con mucha energía y nosotros no teníamos confianza con el balón. No tenemos excusas, no estoy nada contento con cómo hemos jugado", continuó.

"Sabíamos lo que nos esperaba y aun así no supimos afrontarlo. No tuvimos ninguna creatividad y lo peor fue la falta de concentración. Los errores tontos son los que no podemos permitir que ocurran", cerró en su lamento el histórico del Manchester United.